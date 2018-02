Fluminense rescinde contrato de Felipe O meia Felipe, um dos principais jogadores do Fluminense na temporada de 2005 não é mais jogador do clube. A diretoria tricolor rescindiu o contrato do atleta nesta sexta-feira alegando indisciplina e quebra de hierarquia. "Existem quatro princípios básicos: disciplina, hierarquia, ousadia e pensar grande. Ele quebrou a disciplina e a hierarquia", justificou o gerente de futebol do Fluminense, Gustavo Mendes. Os problemas de Felipe começaram quando ele faltou a duas sessões de treinos, enquanto se recuperava de uma contusão, no início de outubro. Multado, o meia reclamou publicamente da atitude dos dirigentes, o que irritou a diretoria tricolor. O coordenador de futebol do Fluminense, Paulo Bhering, não escondeu sua decepção com Felipe. Em seguida, contou a versão do clube para o episódio que culminou com a dispensa do jogador. "Quando avisamos da multa ele respondeu dizendo que se quisesse poderiam rescindir o seu contrato?, afirmou Bhering. ?No Fluminense tem que prevalecer a disciplina e a hierarquia. Fica no clube quem quer.?