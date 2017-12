Fluminense se apresenta para a pré-temporada com três reforços

Diego Souza retorna ao clube onde iniciou a sua carreira. E o meia terá a responsabilidade de vestir a camisa de número 10, voltando a trabalhar com o técnico Eduardo Baptista, que o dirigiu na última temporada na sua passagem pelo Sport.

Os outros dois reforços do Fluminense vêm do América Mineiro, que conseguiu o acesso à elite do futebol brasileiro em 2015, tendo Felipe Amorim e Richarlison como titulares. As maiores expectativas recaem sobre o jovem atacante de 18 anos, revelação da Série B com nove gols marcados em 24 partidas.

A comissão técnica e a diretoria do Fluminense terão que tomar decisões rápidas, pois a pré-temporada do elenco será realizada nos Estados Unidos, com o time viajando já nesta terça-feira. Assim, será preciso definir quem viajará e quais jogadores não serão aproveitados por Eduardo Baptista e poderão ser emprestados - o zagueiro Antonio Carlos e o atacante Wellington Paulista podem ficar fora da pré-temporada.

Certo mesmo é que o Fluminense já não contará com algumas das revelações das divisões de base que foram aproveitadas no ano passado, como os meias Gerson, negociado com a Roma, Vinicius, que foi para o Atlético Paranaense, e Robert, cedido ao Barcelona B.

Nos Estados Unidos, o Fluminense disputará duas partidas pela Florida Cup. O time vai enfrentar o Shakhtar Donetsk em 17 de janeiro e o Internacional no dia 20, depois retornando ao Rio.