Fluminense se concentra agora na Copa do Brasil Eliminado do Estadual do Rio, apesar de ter sido o clube que mais investiu para a competição, o Fluminense se concentra agora na Copa do Brasil. Vai jogar com o Bahia, dia 19, em casa, e dia 25, em Salvador. Por isso, o time treina nesta terça-feira, enquanto o técnico Joel Santana vai conversar com os dirigentes sobre novos reforços. O coordenador de futebol do Fluminense, Branco, já declarou que Joel Santana será mantido no cargo para o Campeonato Brasileiro, mas existe nas Laranjeiras quem acredite na demissão do treinador antes disso - principalmente, se acontecer novo fracasso na Copa do Brasil. No último domingo, mesmo com a vitória sobre o Boavista, os torcedores do Fluminense que foram ao Maracanã criticaram muito o treinador. Joel ficou desgastado com os resultados negativos no Estadual e também com especulações de que o patrocinador oficial do clube estaria negociando a contratação de Emerson Leão.