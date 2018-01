Fluminense se despede da Taça Rio com vitória no Maracanã O Fluminense reagiu tarde no Campeonato Carioca. Mesmo com a vitória por 4 a 3 sobre o Boavista, neste domingo, no Maracanã, o time tricolor não obteve a classificação para a fase semifinal da Taça Rio, o segundo turno da competição. Poderia até prosseguir na competição se o Americano tivesse derrotado o Volta Redonda, o que não ocorreu. O técnico Joel Santana, já desgastado no Fluminense, deve conversar com os dirigentes do clube durante a semana para saber se vai continuar na equipe. Como não dependia apenas de si para se classificar, o Fluminense entrou em campo mais interessado nos outros resultados da rodada - torcia também pela derrota do Friburguense para o Madureira. O time parecia preguiçoso e irritava os poucos torcedores que foram ao Maracanã. Ainda assim, Cícero abriu o placar para o Fluminense. Mas, em poucos minutos, o Boavista virou e poderia ter marcado mais gols ainda no primeiro tempo. Com a entrada de Rafael Moura no lugar de Soares, o Tricolor melhorou e se lançou ao ataque com mais objetividade. Fez 4 a 2 e só correu algum risco depois que o goleiro Fernando Henrique derrubou Éverton dentro da área. Fernando Henrique foi expulso e como todas as substituições haviam sido feitas, o meia Cícero vestiu a roupa de goleiro para tentar defender o pênalti. Mas Anselmo cobrou bem e diminuiu. No final, o placar de 4 a 3 não livrou os jogadores do Fluminense e nem Joel Santana das vaias dos torcedores. FLUMINENSE 4 X 3 BOAVISTA Fluminense - Fernando Henrique; Carlinhos (David), Luís Alberto, Thiago Silva e Roger (Júnior César); Fabinho, Arouca, Cícero e Carlos Alberto; Soares (Rafael Moura) e Alex Dias. Técnico: Joel Santana. Boavista - Erivélton; Arílson, Éverton, Robson (Glauber) e Paulo Rodrigues; Váldson, Marcelo Cardoso, Léo Faria e Tiaguinho (Bruno Moreno); Anselmo e Flávio Santos (Alex Alves). Técnico: Gaúcho. Gols - Cícero, aos 7, Anselmo, aos 9, e Paulo Rodrigues, aos 32 minutos do 1º tempo. Luís Alberto, aos 17, Rafael Moura, aos 24, Carlos Alberto, aos 34, e Anselmo, aos 39 do 2º tempo. Árbitro - Adriano Pereira Machado. Cartões amarelos - Robson, Marcelo Cardoso, Tiaguinho. Cartões vermelhos - Fernando Henrique e Marcelo Cardoso. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ.