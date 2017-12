Fluminense se despede do Brasileirão contra o Atlético-GO já pensando em 2018

Sem maiores pretensões no Campeonato Brasileiro, o Fluminense faz a sua última partida do ano neste domingo, às 17 horas, contra o lanterna e já rebaixado Atlético Goianiense, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, pela 38.ª rodada, já mirando uma temporada melhor em 2018.

+ Fluminense faz último treino do ano e encerra preparação contra o Atlético-GO

A equipe carioca soma 46 pontos, está em 14.º lugar e precisa apenas de um empate para se garantir na Copa Sul-Americana. Mais importante, contudo, segundo a avaliação do elenco, é a diretoria se organizar para ter um ano melhor e mais estável financeiramente.

"Tem que começar a se organizar para que possa entrar no ano de 2018 com certa ordem em grande parte das coisas que estão fora de ordem, para que seja um ano melhor", apontou o atacante Henrique Dourado. "O presidente já nos falou que quer buscar ajuda para tentar acertar os débitos e também reforçar a equipe. É um elenco de qualidade, mas jovem. O pensamento nosso tem de ser de vencedor, tem de pensar grande".

Se o clube não tem grandes pretensões no duelo, o atacante vai em busca de um feito particular: ser o artilheiro isolado do Brasileirão. Henrique Dourado chega à última rodada como principal goleador ao lado de Jô, do Corinthians, com 18 gols. "Eu tenho meu objetivo e vou buscar ser artilheiro da competição", garantiu. "Sempre estou procurando aprimorar, por mais que só reste um jogo. Ainda tenho meu objetivo e vou em busca dele".

Os principais desfalques neste domingo serão de Marlon e Marcos Júnior, suspensos. A expectativa é de que o atacante Matheus Alessandro, revelado pelas categorias de base, ganhe uma chance como titular, enquanto que Léo jogue na lateral esquerda.