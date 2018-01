Fluminense se prepara para os pequenos Um dia após o Volta Redonda se sagrar campeão da Taça Guanabara, o Fluminense manteve a cautela para não ser novamente vítima da farra dos clubes de menor investimento no segundo turno do Campeonato Carioca. Para evitar surpresas desagradáveis na estréia do clube na Taça Rio, contra o América, no Maracanã, o técnico Abel Braga comandou nesta segunda-feira um exercício cuja finalidade era agilizar o pensamento dos jogadores. A fim também de apertar a marcação e, ao mesmo tempo, forçar uma maior velocidades dos atletas, o treinador reduziu o tamanho do campo das Laranjeiras. Ao fim do treino, Abel Braga aprovou o desempenho do elenco tricolor e explicou a razão pela qual lançou a atividade. "O condicionamento físico dos jogadores das equipes menores é boa. Por isso, tem de se jogar com velocidade e, em cada lance, pensar rápido. Caso o contrário, o adversário rouba a bola", declarou o técnico do Fluminense. Abel ainda não sabe se vai escalar Felipe no ataque ou no meio-de-campo. A tendência é que opte pela primeira alternativa. "Temos que ganhar para dar mais confiança ao grupo".