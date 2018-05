Fluminense se salva com empate e rebaixa o Coritiba

Com o empate deste domingo, o Fluminense foi aos 46 pontos e terminou o campeonato em 16º lugar. O Coritiba, por sua vez, chegou aos 45 pontos, ficando na 17ª posição e sendo rebaixado no ano do seu centenário. A queda provocou revolta da torcida do time paranaense, que invadiu o gramado e enfrentou a polícia.

Para irritar o adversário e tentar ter alguma vantagem por saber os outros resultados da rodada, o Fluminense adotou a velha tática de atrasar sua entrada em campo. Assim, a partida começou cerca de 10 minutos depois do que estava programado. Mesmo assim, o Coritiba começou melhor, pressionando.

Logo no primeiro minuto, Renatinho chegou com perigo ao gol do Fluminense, aproveitando a sobra de uma disputa entre o atacante Ariel e goleiro Rafael. Na sequência, Renatinho fez outra boa jogada pela esquerda e só foi parado com falta na entrada da área. Na cobrança, Marcos Aurélio mandou raspando na trave.

O Fluminense também levava perigo, como aconteceu no lance em que Fred desviou e o zagueiro Jéci tirou a bola em cima da linha. Assim, o time carioca acabou abrindo o placar aos 27 minutos. Em cobrança de falta, Fred rolou para Marquinho, que chutou no canto esquerdo do goleiro Vanderlei: 1 a 0.

Precisando da vitória, o Coritiba foi com tudo para o ataque. E conseguiu empatar aos 35 minutos, quando o zagueiro Pereira desviou de cabeça a cobrança de falta de Marcelinho Paraíba. Aquele placar salvava os dois times, pois o Botafogo estava empatando com o Palmeiras naquele momento.

No segundo tempo, porém, o Botafogo chegou a abrir 2 a 0 sobre o Palmeiras - o jogo no Engenhão terminou 2 a 1 -, obrigando que o Coritiba vencesse para conseguir escapar do rebaixamento. Mas o desespero tomou conta do time paranaense, que não soube furar o bloqueio defensivo do Fluminense no Couto Pereira.

Com o apito final, decretando o rebaixamento do Coritiba, dezenas de torcedores invadiram o gramado do Estádio Couto Pereira e partiram para a briga com a polícia, transformando o local numa verdadeira praça de guerra. Mais um vexame para a triste tarde na história do clube paranaense.

FICHA TÉCNICA:

Coritiba 1 x 1 Fluminense

Coritiba - Vanderlei; Rodrigo Heffner (Márcio Gabriel), Pereira, Jéci e Renatinho; Jaílton, Leandro Donizete, Pedro Ken (Carlinhos Paraíba) e Marcelinho Paraíba; Marcos Aurélio e Ariel (Rômulo). Técnico: Ney Franco.

Fluminense - Rafael; Gum, Dalton e Cássio; Mariano, Diogo, Maurício, Conca e Marquinho (Dieguinho); Alan (Adeílson e depois Equi González) e Fred. Técnico: Cuca.

Gols - Marquinho, aos 27, e Pereira, aos 35 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS).

Cartões amarelos - Leandro Donizete, Jaílton, Marcelinho Paraíba, Dalton, Rafael, Marquinho e Equi González.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).