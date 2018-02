Fluminense "seca" o Americano Antes de enfrentar o Friburguense, no domingo, fora de casa, o Fluminense vai torcer neste sábado por um resultado negativo do Americano contra a Portuguesa, no Estádio Luso-Brasileiro, para entrar em campo com a vaga assegurada nas semifinais da Taça Rio - segundo turno do Campeonato Carioca. A dois jogos do fim da fase classificatória, onde os dois melhores clubes de cada grupo (A e B) passam à fase decisiva, o Fluminense lidera com 9 pontos. O Flamengo é o vice, com 7, e o Americano, terceiro, soma 4. "Tomara que dê empate no jogo entre Americano e Portuguesa para o Fluminense se classificar", declarou Abel Braga, apostando que o jogo contra o Friburguense vai ser o mais difícil do Carioca. "Eles têm boa equipe e ainda sonham com uma vaga na fase final".