Fluminense segue direto para Maringá Após a vitória sobre o Internacional, que tirou o Fluminense da zona de rebaixamento, a delegação do time carioca chegou nesta sexta-feira a Maringá, onde vai enfrentar o Paraná no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Os jogadores alegaram muito cansaço por causa da longa viagem. Antes de chegar ao seu destino final, eles passaram por São Paulo e Londrina. Autor do gol sobre o Internacional, o meia Carlos Alberto está suspenso e desfalcará o time no domingo. Mesmo assim, seguiu com o grupo. Ele quer dar apoio aos companheiros para que consigam novo bom resultado. O zagueiro Rodolfo e o meia Djair retornam ao time depois de cumprirem suspensão.