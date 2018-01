Fluminense segura 0 a 0 e classifica O goleiro Kleber garantiu a classificação do Fluminense às quartas-de-final da Copa Sul-Americana, ao evitar pelo menos três gols com defesas incríveis, na partida desta quarta-feira à noite contra o Banfield, no Estádio Florêncio Sola, na periferia sul de Buenos Aires. O empate por 0 a 0 serviu ao time carioca, que poderia até perder por diferença de um gol, vantagem adquirida no jogo de ida, no Rio, quando derrotou os argentinos por 3 a 1. O Fluminense vai enfrentar na próxima fase da competição o Universidad Católica do Chile. Apesar de segurar o empate, o jogo foi dramático para o Tricolor notadamente nos últimos minutos, a partir da pressão contínua do time da casa. O meia Petkovic atuou bem, mas sem o brilho das apresentações mais recentes. Ainda assim, deu passes precisos e por duas vezes deixou seus companheiros em condições de marcar. Também finalizou duas vezes com perigo, em chutes de fora da área. A torcida do Banfield empurrou seu time o tempo todo e no final aplaudiu a equipe. Cerca de 50 tricolores também prestigiaram a partida. Para o técnico Abel Braga, o sufoco poderia ter sido evitado se o Fluminense tivesse aproveitado os contra-ataques. "Tivemos duas, três chances de definir. Não fizemos o gol e sofremos", disse.