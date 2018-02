Fluminense sem pressa para anunciar reforços

O coordenador de futebol do Fluminense, Branco, disse que não tem pressa de anunciar reforços para 2008. Ele quer esperar a chegada dos atletas, com realização de exames médicos e físicos, para então divulgar os nomes. Sabe-se, porém, que o Fluminense quer trazer Dodô ou o atacante Washington e também tem interesse pelo meia Fabinho, ex-Corinthians e atualmente no futebol japonês. Fabinho, inclusive, confessou o interesse do time carioca e parece disposto a voltar a jogar no Brasil, ainda mais que o Fluminense disputa a Libertadores de 2008 e a intenção da diretoria é montar um bom time para lutar pela conquista inédita. Já Dodô disse que seu futuro será decidido dentro dos próximos dias, sem comentar se a proposta do Fluminense é ou não vantajosa. O atacante Washington, que teria um pré-acordo com o clube das Laranjeiras, disputa o Mundial de Clubes da Fifa com o Urawa Reds, do Japão. É possível que o atleta se apresente logo após a disputa da competição. PRÉ-TEMPORADA Branco declarou que a pré-temporada do Fluminense será mesmo realizada em Vitória, no Espírito Santo, entre 4 e 16 de janeiro. "Há muitos tricolores no Espírito Santo e vamos nos sentir em casa na capital capixaba." No dia 13 de janeiro, o Fluminense vai disputar amistoso contra o Desportiva, em Vitória.