Fluminense sem Tuta e Marcão Por causa de contusões, o Fluminense perdeu dois de seus principais jogadores para a partida de domingo, contra o Paysandu, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro: o atacante Tuta e o volante, capitão da equipe, Marcão. O técnico do time carioca Abel Braga optou por Rodrigo Tiuí para formar a dupla de ataque com Leandro e na defesa escalou Igor. Tuta e Marcão surpreenderam Braga ao reclamarem de dores na região pubiana e no joelho direito, respectivamente. O médico do Fluminense, Victor Favilla, frisou que a principal preocupação passou a ser a de recuperar os dois atletas para a partida de quarta-feira, pela oitava-de-final da Copa do Brasil, contra o Grêmio. "Ainda é cedo para dizer se eles vão poder jogar. Mas é grande a esperança de vermos os dois em campo contra os gaúchos", disse o médico do Fluminense. ?Essa contusão do Marcão já é antiga e agora voltou. Vamos fazer um trabalho de reforço muscular nele e o problema do Tuta será tratado com analgésicos.? Com a opção pela entrada de Igor, que é zagueiro, na equipe, o técnico do Fluminense fez uma modificação tática. O atleta passou a formar a dupla de zaga com Fabiano Eller e o titular Antônio Carlos foi improvisado no meio-de-campo na vaga de Marcão.