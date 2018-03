Fluminense sofre 6ª derrota seguida Com um bom desempenho, o Juventude venceu o Fluminense por 2 a 1, neste domingo, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A vitória, além de marcar a recuperação depois da derrota de quarta-feira para o Atlético-MG, foi a segunda consecutiva da equipe gaúcha em casa. Já o clube carioca sofreu a sexta derrota seguida no Campeonato Brasileiro, comprovando que o técnico Joel Santana terá muito trabalho para ajustar o time. O Juventude dominou desde o início do jogo, embora tenha chegado poucas vezes ao gol adversário. Mas na melhor chance, aos 16 minutos, Marcão abriu o placar. No lance, Rafael cobrou uma falta no lado direito de ataque e o lateral cabeceou no canto do goleiro Kléber. Apesar da desvantagem, o Fluminense não conseguia ameaçar o Juventude e Romário praticamente não participava do jogo. No segundo tempo, o quadro se manteve o mesmo. Mas o time carioca conseguiu marcar seu gol. Aos seis minutos, num dos raros ataque do Fluminense, o lateral Jadílson pegou um rebote de fora da área e encobriu o goleiro Maurício, empatando o jogo. O Juventude não se abalou e, aos 12 minutos, chegou à vitória. Numa cobrança de falta do lado esquerdo do ataque, Rafael mandou para o gol, acertando o canto direito de Kléber. O Fluminense tentou pressionar, mas com pouca força e organização, sem levar perigo.