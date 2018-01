Fluminense sofre para vencer Madureira Apontado como favorito ao título do Campeonato Carioca, o Fluminense estreou com vitória sobre o Madureira, por 3 a 1, neste domingo, no Maracanã. Com erros de passe, desatenção e sem entrosamento, os jogadores do Tricolor conquistaram o resultado positivo apenas nos minutos finais da partida. A torcida do Fluminense, que havia festejado a derrota do rival Flamengo na partida anterior da rodada dupla no Maracanã - 3 a 0 para o Olaria -, começou a temer, aos 12 minutos de jogo, pela possibilidade de seu time protagonizar o mesmo vexame. Após uma falha da defesa, o experiente atacante Sorato, livre de marcação, entrou na área, chutou no canto direito do goleiro Fernando Henrique e fez 1 a 0 para o Madureira. Apático em campo, o Fluminense parecia não ter forças para reagir. Até que, aos 39 minutos, Alex fez bela jogada, tabelou com seu companheiro de ataque, Mauro, e empatou a partida chutando forte da entrada da pequena área. No segundo tempo, após uma bronca do técnico Abel Braga no vestiário, o Fluminense se posicionou melhor em campo. A equipe anda se aproveitou do aparente cansaço do Madureira e passou a pressionar o adversário. Apesar de o meia Felipe ter sido anulado pela marcação do Madureira, o Fluminense criou com Preto Casagrande, que chegou a acertar a bola no travessão. A vitória foi conquistada somente aos 40 minutos, quando Alex voltou a marcar: 2 a 1. Depois, aos 42 minutos, Alex fez nova jogada pela direita e, na tentativa de anular o lance, o zagueiro Paulo César marcou contra, definindo a vitória do Fluminense. Outro jogo - Também pela primeira rodada do Campeonato Carioca, neste domingo, o Americano ganhou em casa do Cabofriense, por 2 a 1, de virada, com gols de Marco Antônio e Flávio Santos - Têti descontou.