Fluminense supera Paraná por 1 a 0 A determinação do Fluminense no segundo tempo do jogo contra o Paraná Clube, neste sábado à tarde, no Estádio Pinheirão, em Curitiba, foi recompensada. O atacante Rodrigo Tiuí assegurou a vaga na Copa Sul-Americana para o próximo ano ao marcar um gol aos 44 minutos. Com 66 pontos, o time está na 8ª colocação e terminaria o campeonato no máximo em 9º lugar. O Paraná Clube, que não almeja mais nada no campeonato, está na 13ª colocação, com 54 pontos. Na última apresentação diante da torcida, o Paraná Clube até que tentou ganhar a partida, criou algumas boas oportunidades principalmente no primeiro tempo, mas faltou competência para os atacantes, que não acertavam o chute final. O Fluminense, por sua vez, postou-se na defesa, procurando apenas os contra-ataques, mas, sem conhecimento do péssimo gramado do Pinheirão, era mais prejudicado que o Paraná. "Não há condições de tocar a bola", reclamou o meia Marcão no intervalo. No segundo tempo brilhou a estrela do técnico Alexandre Gama. A entrada de Rodrigo Tiuí deu mais força ofensiva ao time e foi dele o gol da vitória. Com a colaboração da defesa paranista, que não o marcou, Tiuí tocou para o gol de Darci aos 44 minutos do segundo tempo. "A gente sabia que ia ter dificuldades, mas em momento algum faltou vontade e isso foi determinante", acentuou o atacante Edmundo.