Fluminense: técnico defende Roger O técnico do Fluminense, Alexandre Gama, procurou nesta quarta-feira desfazer o mal estar na relação com o meia Roger e defendeu o jogador. O principal atleta do Tricolor vem sofrendo uma série de contusões, desta vez está gripado, e desfalcando o time, irritando o treinador. "Falaram que duvidei da palavra do Roger. Não foi isso. A gente só lamenta é que ele tem tido uma seqüência ruim de contusões", disse o técnico do Fluminense. "Ele está com um problema na garganta. Claro que ninguém quer ficar doente e só lamentamos porque sua participação é muito importante no grupo." Apesar de apoiar Roger, Gama não confirmou sua escalação na partida contra o Cruzeiro, sábado, no Mineirão. Alegou que o jogador ainda não realizou nenhum treino na semana e, por isso, é difícil fazer uma previsão se o meia terá condições de atuar contra os mineiros.