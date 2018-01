Fluminense tem a estreia de Ronaldinho Gaúcho, mas perde Fred contra o Grêmio

Fluminense x Grêmio já prometia ser um duelo interessante pela situação das equipes no Campeonato Brasileiro. Com 27 pontos, os dois times estão colados no G4 e quem vencer poderá terminar a 16.ª rodada na zona de classificação à Copa Libertadores. Mas a partida deste sábado, às 18h30, no estádio do Maracanã, no Rio, tem um ingrediente ainda mais convidativo: a estreia de Ronaldinho Gaúcho com a camisa da equipe carioca - e justamente diante do clube que o projetou.

A presença de Ronaldinho Gaúcho em campo foi confirmada ainda na última quinta-feira e isso desencadeou um aumento na procura por ingressos. No mesmo dia, 11 mil entradas para o jogo haviam sido comercializadas. Nesta sexta, a torcida fez fila nas Laranjeiras atrás de bilhetes.

O jogador, porém, não deverá atuar toda a partida. "Os primeiros 45 minutos são bem suportáveis. A partir daí vamos sentir, não podemos extrapolar. Pelas avaliações, ele (Ronaldinho Gaúcho) poderá fazer bem os 45 minutos. Além disso, é bônus", ponderou o técnico Enderson Moreira, que definiu o atacante como um "extra-classe".

Mas se o Fluminense ganha Ronaldinho Gaúcho no ataque, ao mesmo tempo perde Fred. O capitão do time está com uma pubalgia e foi vetado pelos médicos. Marcos Junior deve ganhar a vaga na frente.