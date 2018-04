Fluminense tem dura missão na luta por Libertadores O primeiro turno do Fluminense foi terrível. Turbulência política, crises internas e mau desempenho em campo. A virada veio no segundo turno, do qual é a melhor equipe em desempenho, com 11 vitórias em 16 jogos. Tal reação pode ser coroada já neste domingo. Uma vitória sobre o Figueirense, adversário direto, a partir das 19 horas, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, aliada a uma derrota do Flamengo ou empate do Botafogo matematicamente classifica o time para a Copa Libertadores do ano que vem. Um feito dadas as atribulações pelo qual passou o clube no primeiro semestre.