Fluminense tem excesso de atacantes O técnico Oswaldo de Oliveira está com um problema no Fluminense: sete atacantes para duas vagas. Magno Alves, Agnaldo, Caio, Roni, Andgelkovic, Marco Brito - que deverá jogar no Japão - e Júlio César, jogador das categorias de base, disputam a preferência do treinador. O amistoso que o Fluminense vai fazer no sábado, contra a Ponte Preta, está sendo encarado com seriedade pelos jogadores. "A gente precisa de alguns jogos para aprimorar o que o treinador nos pede", disse o zagueiro César. Dia 20, a equipe embarcará para Florianópolis, onde jogará dois amistosos. Dia 22, contra o Avaí; dia 25, contra o Figueirense.