Fluminense tenta acertar com zagueiro Leandro Almeida

RIO - Atrás de um zagueiro desde o fim do ano passado, o Fluminense segue encontrando dificuldades para reforçar o setor. O clube estava em tratativas com o São Paulo para levar Rafael Tolói para as Laranjeiras, mas nesta quinta-feira o jogador se aproximou de um acerto com a Roma, da Itália. O tricolor carioca agora deve focar no zagueiro Leandro Almeida, do Coritiba. O defensor de 26 anos tem contrato com o clube até dezembro de 2016, mas deve interceder junto à diretoria pedindo sua liberação.

O Coritiba tem pendências financeiras com o atleta, que tem metade de seus direitos econômicos vinculados ao Dínamo de Kiev - a outra metade pertence ao clube paranaense. Leandro Almeida teria sido uma indicação de Felipe Ximenes, ex-diretor executivo de futebol do Fluminense, que deixou o clube na semana passada com apenas um mês de trabalho. Em 2013, Ximenes era superintendente de futebol do Coritiba e foi um dos responsáveis em levar o zagueiro para o time paranaense.