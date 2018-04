Fluminense tenta contratar atacante André Lima

O ex-botafoguense, porém, se diz completamente recuperado do problema e pronto a voltar aos campos rapidamente. Os dirigentes do Fluminense aguardam apenas o retorno do empresário do jogador, Eduardo Uram, da Europa para finalizar as negociações.

"Não posso falar muita coisa, mas fico muito feliz com o interesse do Fluminense. Vou esperar o meu empresário voltar da Europa", disse André, confirmando as conversas. O jogador pertence ao Hertha Berlin e foi uma indicação do próprio técnico Cuca.