Fluminense tenta evitar abatimento após novo tropeço

"Não vou me abater com o empate. Estamos sofrendo com esta situação, é visível o nosso abatimento e isso tem que passar", afirmou o treinador, preocupado em evitar o rebaixamento do Fluminense e já pensando no jogo contra o Santos, domingo, na Vila Belmiro.

O lateral-direito Ruy reconheceu que a ansiedade tem atrapalhado o desempenho do Fluminense. "A parte psicológica está abalada. Estão todos querendo acertar e ajudar o time, mas acho que a ansiedade em muitos momentos vem atrapalhando. É hora da tranquilidade. Não tem ninguém fazendo corpo mole com a camisa do Fluminense", disse.