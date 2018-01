Fluminense tenta manter a boa fase Nos dois últimos jogos do Campeonato Estadual, o Fluminense marcou sete gols e sofreu apenas um. A zaga, muito criticada no início da temporada, começa a demonstrar seu valor. Neste domingo, o Tricolor enfrenta o Volta Redonda, às 16 horas, nas Laranjeiras, tentando manter a boa fase e torcendo para uma derrota do líder Flamengo no clássico contra o Botafogo. O atacante Romário, que estreou na temporada na goleada sobre o Madureira, na quarta-feira, marcando dois gols, espera voltar a balançar as redes. Ele disse estar pronto para brigar pela artilharia da competição. Assim como seu companheiro de ataque, Fábio Bala, que tem cinco gols ao lado de Petkovic, do Vasco, e Sorato, do Madureira. O volante Marcão volta ao time após cumprir suspensão contra o Madureira, por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Essa será uma partida importante para o jogador, já que completa 200 jogos com a camisa tricolor. "Estou feliz com o carinho dos torcedores e o respeito do Renato (Gaúcho, técnico)", afirmou o atleta. Outros jogos - O América recebe o Madureira, às 16 horas em Édson Passos. O Olaria enfrenta o Americano, às 16 horas, na Rua Bariri. Bangu e Friburguense se enfrentam às 17 horas, em Moça Bonita.