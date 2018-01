Fluminense tenta manter Leandro O Fluminense quer prorrogar por 1 ano o contrato do atacante Leandro, mas depende da liberação do Lokomotiv, clube russo que detém os direitos federativos do jogador. Para tentar solucionar o problema, Leandro contratou o advogado Marcos Motta. "A situação contratual do Leandro é complicada. Por isso, vamos tentar definir primeiro um acordo com o clube russo, conseguir sua liberação antes do fim do contrato e depois, então, ele irá analisar as propostas que recebeu para decidir seu destino?, explicou o advogado. ?Não queremos atropelar as etapas e tentar negociar um empréstimo para um clube brasileiro para não atrapalhar ainda mais as negociações." Enquanto isso, o Fluminense recebeu nesta quinta-feira a confirmação de que o zagueiro Daniel Marques, do Palmeiras, não virá mais para o clube. O jogador foi envolvido em uma negociação com o Internacional, que cedeu ao time paulista o meia Ricardinho em troca.