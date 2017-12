Fluminense tenta reação no Beira-Rio O Fluminense tenta reagir no Campeonato Brasileiro e deixar a penúltima colocação da classificação contra o Internacional, às 15 horas, no Beira-Rio. O problema é que o clube só venceu uma única partida fora de casa na competição. Para piorar, o time gaúcho ainda está invicto no seu estádio. Além do retrospecto desfavorável, o técnico Joel Santana foi obrigado a realizar muitas modificações em relação ao time derrotado pelo Flamengo, por 1 a 0, na última rodada. Ele não conta com o zagueiro Rodolfo e o meia Djair, suspensos. Para a zaga, César será o substituto. Quanto ao meio-de-campo, a tendência é a de que o jovem Diego atue no lugar de Djair. A boa notícia é a volta do volante Marcão. No ataque, com a contusão de Josafá, Lopes ganhará mais uma oportunidade. O jogador quer repetir a atuação do primeiro turno contra o próprio Internacional. Na ocasião, ele fazia sua estréia com a camisa tricolor e ainda marcou um gol na vitória por 2 a 1. "Vai ser muito bom se eu voltar a marcar, pois precisamos muito vencer para subir na tabela", disse Lopes. O atleta reconhece que o Fluminense terá uma tarefa complicada, mas salientou sua confiança no time. "Apesar de estarmos mal classificados, acredito que temos potencial para acabar com essa invencibilidade deles no Beira Rio." O lateral-esquerdo Jadílson, que retorna à equipe após cumprir suspensão, acha que os jogadores precisam demonstrar força de vontade para superar a má fase. "Se a gente se abater, afunda de vez. Precisamos mostrar personalidade, encarar os problemas e encontrar soluções", disse.