Fluminense tenta renovar contratos Apesar da vitória sobre o Flamengo-PI, por 2 a 1, na quarta-feira pela Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho não estava satisfeito com o resultado. O treinador não gostou da atuação do time no primeiro tempo e foi obrigado a dar uma bronca nos jogadores no intervalo. De acordo com o meia Carlos Alberto, as últimas viagens geraram um cansaço no elenco e isso refletiu no desempenho em campo. "Deixamos escapar a classificação, mas conseguimos a vitória. Agora, temos que pensar no próximo jogo", disse o jogador. O Fluminense estréia no Campeonato Brasileiro contra o Criciúma, fora de casa, no domingo. Enquanto isso, a diretoria tenta a renovação do lateral-esquerdo Jadílson e do atacante Fábio Bala, artilheiro do Campeonato Carioca, com 10 gols. O contrato de ambos termina no próximo dia 31 e os dirigentes tricolores já manifestaram o desejo de tê-los no elenco do Brasileiro. Jadílson, porém, deixou claro que só enfrenta o Criciúma se tiver renovado.