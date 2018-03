Fluminense tenta se arrumar sem Romário Sem saber se poderá contar com o atacante Romário na partida contra Bahia, às 18h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, preparou um time sem a presença do craque. Mesmo assim, fez questão de frisar durante a semana que vai esperar até o último momento pelo artilheiro. "Treinei uma formação sem ele, mas vou aguardar até o fim", afirmou Renato, que optou por um ataque com Sorato e o jovem Marcelo. Josafá, que tinha esperanças de atuar, foi vetado pelos médicos. Ele ainda não se recuperou de um estiramento na coxa direita. Além da possibilidade de perder Romário, Renato já não conta com o meia Zada, com dores musculares, e o lateral-esquerdo Jadílson e o volante Sidney, ambos suspensos. Com isso, Lopes continua entre os titulares e Júnior César será o substituto na lateral. Sobre o adversário, goleado pelo Santos na última rodada, o treinador prevê dificuldades para obter a vitória. "Eu vi essa partida. O Bahia não jogou nada. Não podemos entrar com a expectativa de encontrar a mesma facilildade", afirmou Renato, ressaltando que conhece as qualidades do técnico Evaristo de Macedo e frisando que ele mudará a postura do time baiano. O Fluminense soma 15 pontos no Brasileiro. O time só venceu cinco partidas, sendo quatro atuando em casa. Como vai jogar no Maracanã, Renato considera esta uma boa oportunidade para o Tricolor buscar a reação na competição.