Fluminense tenta se recuperar O Fluminense busca a reabilitação na partida contra a Ponte Preta, neste sábado, às 17 horas, em Caio Martins. O clube carioca perdeu os dois últimos jogos - 4 a 3 para o São Paulo, pelo Rio-São Paulo, e 2 a 1 para o Sampaio Correa, pela Copa do Brasil. O lateral-esquerdo Paulo César, que estava na seleção brasileira, está de volta ao time e entra no lugar de Júnior César. O meia Fernando Diniz também retorna à equipe no lugar de Fábio Mello, enquanto o recém-contratado Bismarck tem chance de ficar no banco de reservas. O técnico Oswaldo de Oliveira decidiu não modificar o ataque titular. Os atacantes Caio e Magno Alves não têm marcado gols e estão sendo criticados pela torcida. Mas o treinador confia nos dois jogadores e vai dar mais uma oportunidade para ambos. O atacante Marco Brito, que marcou o gol do Fluminense contra o Sampaio Correa, fica no banco de reservas como opção para o segundo tempo.