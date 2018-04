Fluminense tenta Sidney e Maurício O Fluminense está próximo de um acerto contratual com o volante Sidney. O jogador virá ao Rio conversar com os dirigentes cariocas. Entre o São Paulo, dono do passe do atleta e o Tricolor já está tudo acertado. O Fluminense se comprometeu em pagar R$ 300 mil pela prorrogação do empréstimo por mais seis meses. Outro que poderá ser contratado é o goleiro Maurício, ex-Corinthians, que disputou o Brasileiro pelo América-MG. "As negociações ainda estão num estágio embrionário", disse superintendente de Futebol, Paulo Angioni. O zagueiro César continua sem renovar contrato. O lateral-esquerdo Paulo César disse estar "triste" com a indefinição do seu contrato. "Realmente esta situação incomoda muito. Como bom profissional, estou treinando e esperando uma definição", reclamou o atleta. "Mas é muito ruim estar treinando sem saber como será o futuro. O que me tranqüiliza é acreditar que esta demora será recompensada." Para equilibrar a folha salarial do Tricolor, o atacante Andjel, o goleiro Nikola, os zagueiros André Luís e Agnaldo Liz, o volante Gilmar, o meia Jorginho, além do lateral-esquerdo Vinícius foram dispensados. Com isso, o clube já economizou cerca de R$ 300 mil em salários.