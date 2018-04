Fluminense tenta superar problemas para bater o Emelec Foi uma semana que o Fluminense gostaria de apagar de sua história. Na semana passada, Deco foi suspenso por doping. No último domingo, derrota para o Botafogo na final da Taça Rio, que deu o título estadual ao rival. Na última segunda-feira, a notificação do uso de cocaína pelo atacante Michael, também flagrado no antidoping. Tudo às vésperas do jogo mais importante do ano até o momento, o confronto contra o Emelec, nesta quarta, às 22 horas, em São Januário, que pode eliminar o time da Copa Libertadores.