Fluminense tenta trazer Roni de volta Depois de perder Euller e Marcelinho Carioca, o Fluminense tenta agora trazer o atacante Roni, atualmente no futebol da Rússia. O jogador, que já atuou pelo clube, conversou com dirigentes do Flu e demonstrou interesse em regressar às Laranjeiras. Mas reconheceu que a transação não deve ser fácil, porque ainda tem contrato de dois anos a cumprir. O atacante Alessandro, de 21 anos, se apresentou ao clube. Ele viajou à tarde para Juiz de Fora, em Minas Gerais, onde o Fluminense realiza a pré-temporada. O jogador foi cedido pelo América-MG por empréstimo até o final do ano.