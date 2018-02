Fluminense terá a volta de Carlos Alberto no clássico Os torcedores do Fluminense comemoraram nesta sexta-feira a volta do meia Carlos Alberto no clássico contra o Botafogo, domingo, pela segunda rodada da Taça Rio, o segundo turno do Estadual do Rio. O jogador se recuperou de uma contusão muscular e atuará no lugar de Thiago Neves. Apesar de estar empolgado com o retorno, Carlos Alberto não arriscou apontar um favorito para a partida. Lembrou que o período de ausência do time, sua última partida foi em 17 de fevereiro, serviu para aumentar ainda mais a ansiedade por atuar e ajudar o time tricolor. ?Não existe favorito em clássico mas, quem entrar ligado, vai sair com a vitória. Estou preparado para ajudar a equipe?, disse Carlos Alberto.?O Joel falou comigo e procurou conter o meu ímpeto. Estava com muita energia no treino e ele disse para eu guardar um pouco para domingo." Sobre o Botafogo, o meia destacou a qualidade do grupo de General Severiano. O meia Zé Roberto e o atacante Dodô foram apontados pelo atleta como exemplos de jogadores que podem desequilibrar a partida a favor do time alvinegro.