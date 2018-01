Fluminense terá a volta de Felipe O Fluminense contará com o meia Felipe para tentar voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Ele treinou nesta quinta-feira, nas Laranjeiras, e viajou com a delegação para enfrentar o líder Internacional, no domingo, em Porto Alegre. O atleta ainda se queixa de uma leve dor na coxa esquerda, mas garante que estará em campo. ?A intenção é jogar, é lógico. Acredito que até domingo a dor já tenha diminuído, pois ficarei fazendo tratamento intensivo?, disse Felipe, feliz com a ótima fase do Fluminense ? ocupa a terceira posição no Brasileiro, com 50 pontos, um a menos que o líder Internacional, e se classificou na quarta-feira às quartas-de-final da Copa Sul-Americana. ?Sempre é bom entrar quando o time está vencendo. O Fluminense provou novamente que não tem apenas 11 jogadores e, sim, um grupo de muita qualidade. Todos os jogadores estão dando conta do recado?, declarou Felipe, recuperado de estiramento na coxa esquerda no dia 7 de setembro. Na oportunidade, o Fluminense goleou o Cruzeiro, por 6 a 2, no Mineirão.