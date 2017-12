Fluminense terá desfalques contra Botafogo O clima no Fluminense permanece "quente" depois da perda do título da Taça Guanabara para o Flamengo, no sábado. O técnico Valdyr Espinosa reclamou do fato de o meia Roger ter prendido demais a bola durante a decisão. O jogador não gostou das críticas, frisando que tudo se deve à derrota para o rival na decisão. "Quando um time perde, tudo é ruim. Quando ganha, fica tudo certo. Aceito críticas mas, infelizmente, tem umas que não tem nada a ver", afirmou Roger, que vai desfalcar o Fluminense no clássico com o Botafogo, domingo, no início do segundo turno. Além dele, André Luís, mal fisicamente, também está fora. Romário, Edmundo e Ramon vão treinar durante a semana para garantir a presença na partida.