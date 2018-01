Fluminense terá duas alterações O técnico Abel Braga, do Fluminense, vai promover duas alterações para a partida de domingo, contra o Olaria, fora de casa, pela terceira rodada da Taça Guanabara - primeiro turno do Campeonato Carioca. A primeira mudança ocorrerá por necessidade. O lateral-esquerdo Leandro Eugênio foi expulso na derrota para o Americano na quinta-feira, por 2 a 0, em Campos, e vai ser substituído por Juan, que recebeu elogios do treinador. A segunda será por opção tática. Mesmo fora de forma física, Tuta vai estrear no ataque tricolor. Deve entrar no lugar de Rodrigo Tiuí. Abel Braga quer dar mais força ofensiva ao time e acha também que Tuta impõe mais respeito da zaga adversária. "O Juan vem treinando muito bem. E devo lançar Tuta, apesar de não ser o momento ideal dele iniciar uma partida. Acho que ele não deve suportar os 90 minutos, mas vou utilizá-lo para dar um peso maior ao ataque", declarou o técnico do Fluminense.