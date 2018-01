Fluminense terá Gerson no lugar de Ronaldinho contra o Corinthians

O Fluminense ganhou um reforço para a partida do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians, na noite desta quarta-feira, 2, em Itaquera. Após o desfalque de Ronaldinho Gaúcho, que fará fortalecimento muscular e nem viajou com a delegação do clube carioca, Enderson Moreira confirmou a presença do garoto Gerson, de 18 anos, entre os titulares para a partida.

O meia foi negociado com a Roma, da Itália, no início de agosto, mas apenas seguirá para o clube europeu em janeiro. O Fluminense recebeu 11,9 milhões de euros (aproximadamente R$ 50 milhões) pela venda de 70% dos direitos do atleta.

Gerson é um dos destaques do Fluminense no ano, juntamente com o zagueiro Marlon Santos, também revelado na base do tricolor. O camisa 30 já marcou quatro gols na temporada.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com o reforço, o time do Fluminense que deve encarar o Corinthians deve ser composto por Diego Cavalieri, Renato, Gum, Antônio Carlos e Gustavo Scarpa; Edson, Jean, Cícero e Gerson; Marcos Junior e Wellington Paulista.