Fluminense terá o retorno de Carlos Alberto no Maracanã O meia Carlos Alberto voltará ao time titular do Fluminense nesta quarta-feira contra o América-RN, no Maracanã, pela partida de volta da segunda fase da Copa do Brasil. Ele ficou fora do jogo do último domingo contra o Americano, pelo Estadual do Rio, por causa de dores musculares e de mau preparo físico. ?O Fluminense tem de dar a volta por cima e reencontrar o caminho das vitórias?, disse o jogador. O técnico Joel Santana afirmou que o Fluminense tem de dar uma pausa agora no Estadual para não ser surpreendido contra a equipe do Rio Grande do Norte. Depois, enfatizou, é voltar o foco para o jogo contra o Boavista, na última rodada da fase classificatória da Taça Rio. Embora as chances do Fluminense na competição estadual sejam muito remotas, Joel quer atenção e concentração dos atletas. O meia Thiago Neves, expulso contra o Americano, ainda acredita na classificação às semifinais. "Enquanto houver luz no final do túnel, acredito que podemos nos classificar. É difícil mas não é impossível. Quero aproveitar também para pedir desculpa aos meus companheiros pela minha expulsão?, afirmou o jogador.