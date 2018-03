Fluminense terá seu quarteto de estrelas Para quebrar o jejum de 20 anos sem vitória sobre o São Paulo no Morumbi, em edições do Campeonato Brasileiro, o técnico do Fluminense, Ricardo Gomes, abandonou o medo e optou por escalar entre os titulares as quatro estrelas da equipe: os atacantes Romário e Edmundo e os meias Roger e Ramón. O confronto desta quarta-feira, às 21h45, marcará não somente a segunda partida desse quarteto, mas também a milésima de Romário como atleta profissional. "Apesar da força do São Paulo, não posso abrir mão de escalar os quatro. O risco é calculado", disse Ricardo Gomes. Em seguida, o técnico frisou que sua decisão por escalar Edmundo, que não vinha atuando por causa de contusão, significou a recuperação "total" do atacante. "Ele só precisa agora mostrar em campo o bom rendimento apresentado nos treinamentos." Edmundo foi liberado pelos médicos para atuar desde a estréia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, mas Ricardo Gomes preferiu poupá-lo até o jogador recuperar sua condição física. Mas o atacante garantiu que não se sentiu mal por ficar no banco de reservas nas duas primeiras rodadas. "É claro que preferia estar atuando durante todo esse tempo. Mas agora que voltei ao time quero fazer os gols necessários para ajudar o Fluminense. Precisamos ter confiança para podermos atuar bem. Só assim acabaremos com a desconfiança sobre a equipe", afirmou. Mas Ricardo Gomes também ganhou um problema. O volante Marcão sentiu dores no joelho esquerdo e não poderá atuar. Marciel e Diego disputam a vaga. Data histórica - Já Romário entrará em campo para fazer o jogo de número 1000 de sua carreira como atleta profissional. Ele já realizou 333 partidas pelo Vasco, 168 no PSV Eindhoven (Holanda), 83 no Barcelona (Espanha), 240 no Flamengo, 20 no Valencia (Espanha), 3 no All-Saad (Catar), 65 no Fluminense, 83 na seleção brasleira, 1 na seleção das Américas, 1 no América (despedida atacante Luisinho), 1 no PSV/All Star, e 1 na despedida do zagueiro Aldair. Neste período, Romário marcou 901 gols. Neste ano, o atacante já atuou por 14 jogos pelo Fluminense e fez 11 gols.