Fluminense terá time misto no domingo Dois dias antes do clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Braga ainda não sabe com qual time o Fluminense começará o jogo. Com a atenção voltada para a semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, contra o Ceará, em Fortaleza, ele deve poupar alguns jogadores. Abel está preocupado com o desgaste físico da equipe. Por conta disso, ele teve uma conversa com o elenco nesta sexta-feira e explicou sua intenção de escalar um time misto. O problema é que todo mundo que enfrentar o Flamengo no domingo, em Volta Redonda. "Perco um jogador no domingo por contusão e a coisa pode se complicar. Eu vou tirar essa intenção de jogar da cabeça dos jogadores. Vai entrar em campo quem eu quero", avisou Abel, que levou um susto no treino desta sexta, nas Laranjeiras. "O Leandro vive o seu melhor momento e ele colocou a mão na coxa durante o coletivo. Isso me apavorou", admitiu o treinador - mas o jogador não sofreu nenhuma lesão. "Quero jogar. Ninguém quer ficar fora de um clássico contra o Flamengo, mesmo que não seja no Maracanã", disse o goleiro Kléber. Liberação - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta sexta-feira que vai liberar o volante Arouca para defender o Fluminense na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Ceará. Ele está treinando com a seleção brasileira Sub-20, na Granja Comary, em Teresópolis, para a disputa do Mundial da categoria, na Holanda. Assim, Arouca será dispensado na terça-feira e se reapresentará ao técnico Renê Weber na quinta-feira, um dia depois do jogo decisivo pelo Fluminense.