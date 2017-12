Fluminense terá volta de Scarpa e estreia de Lucas no clássico contra o Vasco

O Fluminense contará com o retorno do meia Gustavo Scarpa e com a provável estreia do lateral-direito Lucas no clássico contra o Vasco neste domingo, às 17 horas, no estádio do Engenhão, no Rio, na estreia das equipes no Campeonato Carioca.

Gustavo Scarpa estava na seleção brasileira e desfalcou o time tricolor na vitória sobre o Criciúma por 3 a 1, pela Copa da Primeira Liga. Já Lucas, que veio do Cruzeiro, foi regularizado na última terça-feira e está liberado para entrar em campo.

No treino deste sábado, o técnico Abel Braga começou com um trabalho físico. Depois, por um longo tempo, colocou os jogadores para trabalharem as bolas paradas. Por fim, o recreativo fechou a semana de treinos.

A tendência é que o Fluminense encare o Vasco com uma equipe semelhante a que bateu o Criciúma. O time tricolor deve ter: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Léo; Orejuela; Douglas, Sornoza, Gustavo Scarpa e Wellington; Henrique Dourado.