Fluminense tira o time do Maracanã A crise financeira e as más atuações do Fluminense nos últimos jogos, levaram a diretoria tricolor optar por tirar do Maracanã o confronto contra o Bangu, no sábado, pela 9ª rodada do torneio Rio-São Paulo. O jogo acontecerá no estádio Caio Martins, em Niterói, no Grande Rio. Inconformado com as fracas exibições do Fluminense, o técnico Oswaldo de Oliveira já escalou o zagueiro Maurício no lugar de César. O treinador explicou que César não "vive um bom momento" e, por isso, foi afastado para aprimorar sua forma física e técnica. Oliveira frisou que pretende resolver as falhas do sistema defensivo intensificando o ritmo de treinos. Para o treinador, os jogadores do Fluminense não podem "desanimar" e devem se esforçar ainda mais para voltarem a ter um bom desempenho nas partidas. Retorno - Depois de realizar uma cirurgia no cérebro para a extração de um tumor benigno, o preparador-físico do Fluminense, Fábio Mahseredjian, voltou as suas atividades hoje. A recuperação dele, em apenas 45 dias, surpreendeu os médicos que tinham estabelecido um prazo de três meses.