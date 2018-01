Fluminense treina duro em Juiz de Fora No primeiro dia de treinos do Fluminense em Juiz de Fora (MG), o técnico Joel Santana deu ênfase ao trabalho físico. Depois, à tarde, ele comandou um coletivo em que começou a definir o time que enfrenta o Vasco, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Joel também conversou bastante com o elenco. "Já estou definindo a equipe, mas ainda tenho tempo para resolver todas as minhas dúvidas. Estou satisfeito com o empenho de todos", disse o treinador. O técnico ressaltou que não é fácil suprir as deficiências do Fluminense e que, por isso, está tendo que trabalhar com os juniores. "Vamos nos distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento", garantiu.