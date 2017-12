Fluminense vai atrás de Calixto do Bahia Enquanto a negociação com o lateral-esquerdo Jorginho Paulista não avança, o Fluminense estuda a contratação de um outro jogador para a posição: Calixto, ex-Bahia, atualmente no Rubin, da Rússia, clube do ex-tricolor Roni. O problema é que ele ainda tem dois anos de contrato com o futebol russo. ?Seria uma honra atuar no Fluminense. O Roni sempre me falou muito bem da torcida e do ambiente do clube?, afirmou Calixto, revelando que quase acertou com a equipe do Rio, no início de 2003. Na época, o Rubin fez uma proposta melhor e ficou com o jogador. Agora, o Tricolor espera conseguir o tão sonhado reforço. Calixto apareceu como uma boa promessa no Bahia e foi logo negociado com a Europa. Ao lado de Roni e Aloísio, ex-Flamengo, ele ajudou o Rubin a se classificar para a Copa da Uefa pela primeira vez. Além disso, o lateral-esquerdo foi escolhido como o segundo melhor da posição no último Campeonato Russo.