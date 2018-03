Fluminense vai atrás de novo zagueiro Com a contusão do zagueiro César, que sofreu uma entorse no joelho direito na derrota para o Atlético-MG, por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, a diretoria do Fluminense iniciou a procura de um outro jogador para a posição. Como Tinoco, Zé Carlos e Augusto estão machucados, o técnico Renato Gaúcho só tem Rodolfo à disposição. "Esta semana deve vir um atleta para fazer um teste. Não temos jogadores de nome disponíveis e nem dinheiro para contratações caras. Isso nos obriga a arriscar um pouco", afirmou Renato. O nome pretendido pela diretoria é mantido em sigilo. Sabe-se apenas que se trata de alguém da Série B do Brasileiro.