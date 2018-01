Fluminense vai com novo meio-campo O técnico Abel Braga vai levar a campo domingo contra o Santos uma formação diferente no meio-de-campo: Marcão, Radamés, Fernando e Juninho. Dependendo da atuação do quarteto, ele poderá manter a escalação para o jogo da próxima semana, contra o Paulista, a primeira da final da Copa do Brasil. O Fluminense está desfalcado de Arouca e Diego, a serviço da seleção brasileira sub-20, e também não poderá contar com Preto Casagrande, contundido.