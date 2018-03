Fluminense vai contar com Carlos Alberto O técnico Joel Santana, do Fluminense, vai poder contar com o meia Carlos Alberto no jogo com o líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, sábado, no Estádio Giulite Coutinho, na Baixada Fluminense. Depois de ser vice-campeão da Copa Ouro, com a seleção sub-23, o atleta retornou ao clube e conversou hoje com Santana, de quem ouviu orientações sobre a forma de atuar. O treinador espera ser atendido pela diretoria: quer um zagueiro e um meio-de-campo para o restante do Campeonato Brasileiro. Mas admitiu a dificuldade de o clube conseguir bons jogadores no meio da temporada. "Quero gente de categoria, que chegue, vista a camisa e jogue."