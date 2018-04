Fluminense vai jogar com titulares contra o Flamengo

Renato Gaúcho ainda não definiu se vai voltar a escalar o time com três atacantes (Maicon, Roni e Kieza), como ocorreu no empate por 0 a 0 com o Barueri no último domingo, ou se escala Diogo no meio-de-campo e voltar a colocar o Fluminense em campo no esquema 4-4-2.

"Na minha cabeça já está tudo decidido mas a escalação só será divulgada 40 minutos antes da partida. Vocês só verão qual das duas formações eu vou optar na hora do jogo", afirmou. Assim, o Fluminense vai entrar em campo com: Rafael, Ruy, Cássio, Luiz Alberto e João Paulo; Fabinho, Diguinho e Conca; Maicon (Diogo), Roni e Kieza.