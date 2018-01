Fluminense vai se preparar em Cabo Frio O dia seguinte ao vexame da primeira partida decisiva do Campeonato Carioca para o Fluminense foi de folga para os jogadores que participaram da derrota por 4 a 3 para o Volta Redonda e treino para os atletas reservas. E, na tentativa de amenizar a pressão dos torcedores sobre o time, que agora precisa vencer por pelo menos um gol de diferença, no domingo, para levar a decisão do título para a disputa por pênaltis, a diretoria decidiu viajar quarta-feira, com o elenco para Cabo Frio, na Região dos Lagos. "Não podemos deixar que o desespero bata e tire a certeza de que o trabalho está sendo bem feito", disse o gerente de Futebol do Fluminense, Gustavo Mendes. "Foi um acidente de percurso grave, mas precisamos aprender com os erros. Nos reunimos no domingo à noite e decidimos sair do Rio." A ida para Cabo Frio foi marcada para o início da tarde de quarta-feira, após o almoço, e a volta para o sábado à tarde. Amanhã, os jogadores se reapresentam nas Laranjeiras. A boa notícia para os torcedores tricolores são as voltas do lateral-esquerdo Juan, além de Juninho e Diego no meio-de-campo, após cumprirem suspensão automática. Recuperado de uma contusão muscular, o zagueiro Fabiano Eller afirmou que também terá condições de atuar no domingo. "Estou 100% fisicamente e só me falta um pouco de confiança, porque ainda não treinei com os meus companheiros. Mas, se Deus quiser estarei na final", afirmou Fabiano Eller. "A gente ficou chateado com o que aconteceu ontem, mas a verdade foi que não rendemos tudo o que podemos e o Volta Redonda jogou melhor."