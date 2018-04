Fluminense vai treinar em Itu na próxima semana O Fluminense vai aproveitar que não terá jogos no próximo meio de semana para sair do Rio de Janeiro. A comissão técnica do time carioca decidiu que a equipe vai treinar na cidade de Itu, no interior, na semana que vem. A intertemporada tem o objetivo de intensificar a preparação da equipe para a sequência do Campeonato Brasileiro e começa logo após o jogo contra o Santos, domingo, na Vila Belmiro. "A estadia em Itu vai ser boa porque vamos poder condicionar melhor o grupo e trabalhar a parte técnica. Também será importante para entrosar os reforços. Trabalharemos em dois períodos quase todos os dias. Depois dessa semana vamos tentar crescer no Brasileiro", afirmou o técnico Renato Gaúcho. Apesar do otimismo do treinador, o Fluminense está em situação complicada no Campeonato Brasileiro. O time tropeçou nas três últimas rodadas e está na última colocação, com 16 pontos, seis atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento.