Fluminense vai treinar em Juiz de Fora O Fluminense viajou hoje para Juiz de Fora (MG) onde ficará treinando até sábado, véspera do clássico com o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. Neste período de cinco dias de treinos, o técnico Joel Santana pretende testar diferentes esquemas para utilizar contra o time vascaíno. "Nós precisávamos desta pré-temporada. Vamos treinar forte, em tempo integral, visando nossa recuperação no Brasileiro e a Copa Sul-Americana", afirmou o treinador. Joel também elogiou o jovem atacante Marcelo, que deve ser o companheiro de Sorato no ataque. "Temos boas opções para a posição", disse.